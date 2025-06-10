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Seyhan’da Dürüm Yerken Yere Düştü

Olay, dün akşam saat 21.00’de Seyhan ilçesinde gerçekleşti. Cadde üzerindeki bir dönerci dükkanında dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, Malgir’in başına kurşun isabet ettiği tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Ahmet Malgir’in durumu ciddiyetini koruyor.

İLK İNCELEME SONUÇLARI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk değerlendirmelerde, kurşunun dönerci dükkanının tavanından düştüğü kaydedildi. Bu durum, olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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