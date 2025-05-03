Seyhan’da Düşen Kişi Kurtarıldı

OLAYIN YERİ VE DURUM

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olay, sulama kanalına düşen bir kişinin kurtarılmasıyla sonuçlandı. Ertuğrul Uluman (54), Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde sulama kanalında hareketsiz bir şekilde sürüklendiği sırada çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARMA ÇABALARI

Vatandaşlar, acil yardım ekipleri gelene kadar durumu beklemek yerine suya atlayarak Uluman’ı kurtarmak için çaba gösterdi. Sulama kanalından çıkarılan Uluman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen Uluman’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.