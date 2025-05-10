Haberler

Seyhan’da Kafatası İnceleniyor

ÇÖP KONTEYNERİNDE KAFATASI BULUNDU

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar’da bir apartmanda temizlik görevlisi olan İsa K, çöp konteynerinde kafatası buluyor. İhbarı takiben, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Ekiplerin yapmış olduğu incelemenin ardından kafatası, detaylı analiz için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor.

İLGİLİ İFADELER VE DURUMUN CİDDİYETİ

Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş arkadaşı İsa K’nın çöpü döktükten sonra sahipsiz hayvanlar için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını belirtiyor. Zenginoğlu, kafatasının bir insan ait olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını ifade ediyor. Bu durum, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Odunpazarı’nda Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

Eskişehir'de tefecilikle ilgili düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Şüphelilerin mağdurlardan zorla senet imzalattığı ve mülklerine el koyduğu belirlendi. Ayrıca, ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla da suçlandılar.
Haberler

Tekirdağ Vali’si Ziyaret Edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu, Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali, öğrencilere yöneticilik tavsiyeleri verdi. Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.