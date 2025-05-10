Seyhan’da Kafatası İnceleniyor

ÇÖP KONTEYNERİNDE KAFATASI BULUNDU

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar’da bir apartmanda temizlik görevlisi olan İsa K, çöp konteynerinde kafatası buluyor. İhbarı takiben, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Ekiplerin yapmış olduğu incelemenin ardından kafatası, detaylı analiz için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor.

İLGİLİ İFADELER VE DURUMUN CİDDİYETİ

Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş arkadaşı İsa K’nın çöpü döktükten sonra sahipsiz hayvanlar için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını belirtiyor. Zenginoğlu, kafatasının bir insan ait olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını ifade ediyor. Bu durum, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.