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Seyhan’da Kaldırıma Çarpan Araç Yaraladılar

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇARPTI

Adana’nın Seyhan ilçesinin merkezinde meydana gelen bir kaza, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırıma çarpmasıyla sonuçlandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşen bu olayda, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil yoldan çıkarak kaldırıma girdi.

KAZA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayı gören vatandaşlar, hemen ihbarda bulunarak bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesini sağladı. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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