Seyhan’da Otomobil Mağazaya Girdi

MAĞAZAYA DALAN ARAÇ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobilin bir mağazaya daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi’nde gerçekleşti.

OTOMOBİLİN MAĞAZAYA GİRMESİYLE ŞOK YAŞANDI

Alınan bilgilere göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına girdi. Otomobil, büyük bir gürültüyle mağazanın camlarını kırarak içeriye girdi. Kadın sürücü bu kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili tutanak tutarken, mağaza çalışanlarının büyük bir panik yaşadığı ifade edildi. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.