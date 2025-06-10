Seyhan’da Sanığa M üebbet Hapis

DAVA SÜRECİ VE SANIK SAVUNMASI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, bıçakla tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık S.E.’ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.E. (24) ile maktul Fesih Koyun’un annesi Gülü Koyun, babası Mehmet Tahir Koyun ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada sanık S.E.’nin savunması alındı. Olay günü, kız kardeşi M.E. ve arkadaşı K.B.’nin evinde bulunduğunu belirten sanık, olaydan bir gün önce, G.T. ile tartıştığını ve bacağından yaralandığını ifade etti. S.E, G.T.’yi hastaneye Fesih Koyun’un götürdüğünü söyledi.

KAVGA VE BIÇAKLAMA OLAYI

Sanık, arkadaşlarıyla oturduğu sırada G.T. ve Fesih Koyun’un hastaneden döndüğünü aktardı. Kendisi ile maktul arasında bir tartışmanın yaşandığını belirten S.E., “K.B.’ye içeri geçmesini ve bir tatsızlık çıkarmamasını söyledim. G.T.’nin koluna girip içeri geçirdikten sonra Fesih Koyun’a yardımcı olduğu için teşekkür ettim” dedi. Bunun üzerine, maktul Fesih Koyun’un “burası G.T.’nin evi, sana ne oluyor, sen kimsin?” diye sorduğunu, kendisinin de “çek git buradan” dediğini dile getirdi. Maktul, bu sırada odun alarak sanığa saldırdı. S.E., “Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartıp rastgele salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu” diye konuştu. Olay sonrası Fesih Koyun’u hastaneye kendisinin götürdüğünü açıkladı.

AİLENİN İFADELERİ VE SAVCILIK MÜTALAASI

Maktulün ebeveynleri Mehmet Tahir ve Gülü Koyun, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında olay günü, S.E.’nin kız kardeşinin evde bulunması sebebiyle maktul Fesih Koyun’un içeri girmesine izin verilmediğinde kavgaya neden olduğunu belirtti. Kavgada S.E.’nin, Fesih Koyun’u göğsünden bıçakladığını ifade eden savcı, sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık S.E.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olay, 16 Ağustos 2022’de gerçekleşmiş, S.E., kavga sonrası bıçaklama eylemi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiştir.