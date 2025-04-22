Haberler

Seyhan’da Silahlı Saldırı, Bir Yaralı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, aracında bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ayaz T., kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda trafik ışıklarında beklerken, motosikletli iki şüpheliden biri aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırının ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ayaz T.’yi hastaneye kaldırdı. Saldırıyla ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi

Hatay'da fren arızası nedeniyle devrilen hafriyat kamyonu bir su deposuna çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintileri Bilgilendirme

İstanbul'un bazı ilçelerinde, 24 Nisan'da gün boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.