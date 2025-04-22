Seyhan’da Silahlı Saldırı, Bir Yaralı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, aracında bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ayaz T., kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda trafik ışıklarında beklerken, motosikletli iki şüpheliden biri aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırının ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ayaz T.’yi hastaneye kaldırdı. Saldırıyla ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.