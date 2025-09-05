Seyhan Soylu ile Cübbeli Ahmet’in nişanı

SEYHAN SOYLU’NUN YOUTUBE AÇIKLAMALARI

Organizatörlük ve menajerlik alanında faaliyet gösteren Seyhan Soylu, Armağan Çağlayan’ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İzleyiciler, “Cübbeli Ahmet” lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile arasında bir nişan olup olmadığını merak ediyor. Soylu, “Sisi” lakabıyla da biliniyor ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet ile ilgili iddialarda bulundu.

ASTRAL DÜNYADA NIŞANLANDIKLARINI İDDİA EDİYOR

Seyhan Soylu, Çağlayan’ın “Matrak biri olduğunuz, Cübbeli Ahmet’e aşık olduğunuzu iddia etmenizden belli” sözlerine yanıt verdi. “Aslında orada bir ironi, bir hiciv var ama aynı zamanda ruhani bir bağ da söz konusu” diyen Soylu, bu ikili arasında bir ilişki olduğunu savundu. “Fiziksel bir birlikteliğimiz olmadı fakat astral boyutta nişanlandık, söz kestik. Ben ona nişan bohçası hazırladım, o da bana bohça gönderdi” şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, Katarsis programındaki sözlerinden sonra Ünlü’nün bu bağı kopardığını öne sürdü.

HEDEFE GİDEN HEDİYELERİN ANLAMI

Seyhan Soylu, kendisine gönderilen hediyelerin Ahmet Mahmut Ünlü’nün duygularının bir göstergesi olduğuna inandığını belirtti. “Gerçekten bohçalar hazırlandı. Bana yanmaz kefen ve cennete giden takunya hediye etti” dedi. Ayrıca Soylu, Cübbeli Ahmet’in kendisine olan duygularını sorgulayan yorumlara karşılık, “Neden sevmesin? Sevmese bana nişan bohçası yollar mıydı?” biçiminde açıklama yaptı.

ŞİKAYET VE TAKİPSİZLİK DURUMU

Seyhan Soylu, Ahmet Mahmut Ünlü’nün kendisinden şikayetçi olduğunu iddia ederek, “Benim anlattıklarım çarpıtıldı. Ünlü, hakkımda şikayette bulundu ancak takipsizlik kararı verildi. Resmileşti” diye ifade etti. Daha önce Katarsis programında da Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili duygularını dile getiren Soylu, “Ahmet Bey’in adı bile içimde farklı duygular uyandırıyor” diyerek, “Evli olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşadım” şeklinde hislerini aktardı.