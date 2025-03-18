Şeyhmus Süsli’nin Kayıp Cesedi Arnavutköy’de Bulundu

ŞEYHMUS SÜSLİ’NİN KAYBI VE BULUNMASI

İstanbul Esenyurt’ta ailesinin kayıp olduğu ihbarını verdiği Şeyhmus Süsli, Arnavutköy’de bir boş arazide ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak, cesedi boş araziye atan kişiler emniyete giderek itiraflarda bulundu. Emlak işleriyle uğraşan diyaliz hastası Şeyhmus Süsli, 09 Mart 2025 tarihinde saat 21:00 sıralarında bir arkadaşına buluşmak için evden ayrıldı. Sahur vaktinde geri döneceğini söyleyen Süsli, bir daha dönmedi. Ailesi, Süsli’yi bulmak amacıyla emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olayın detayları, polis ekiplerinin araştırmalarıyla gün yüzüne çıktı. 16 Mart 2025’te şüpheliler Ş.E. ve M.E., Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine giderek ihbarda bulunacaklarını belirtti. M.E.’nin ifadesine göre, arkadaşları olan Şeyhmus Süsli’nin 08 Mart 2025’te yanlarına geldiğini, aşırı alkollü olmasının ardından diyaliz hastalığı nedeniyle neden alkol aldığını sorguladığı öğrenildi. M.E, bir süre sonra Ş.E.’nin yanlarından ayrıldığını ve Süsli’nin S.A. isminde bir arkadaşının evinde kaldığını, 09 Mart sabahı onu uyuduğu kanepe üzerinde ölü bulduğunu açıkladı.

CİNAYET VE CESET BULUNMASI

M.E., cesedi saklayarak korktukları için Ş.E.’nin aracına koyarak Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’ndeki boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Polis, şüpheli şahısları yaptıkları yer gösterme işlemi sırasında, maktul Şeyhmus Süsli’nin cesedini Arnavutköy’deki boş arazide buldu. Ceset çürümeye başladığı için detaylı işlem yapılamadı. Ş.E. ve M.E. isimli şahıslar, kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, 15 Mart 2025’te durumu öğrendiğini beyan eden S.A., suçu bildirmeme suçunda gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, Şeyhmus Süsli’nin babasının 8 Mart’ta Esenyurt’ta kayıp ilanı verdiği tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.