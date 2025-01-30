Seyir Esnasında Bagajdan Düşen Kişi Korkuttu

GAZİANTEP’TE TEHLİKELİ ANLAR

Gaziantep’te seyir halindeyken aracın bagajından düşen bir kişi ciddi bir tehlikeyle yüz yüze geldi. O anlar, arkasındaki aracın kamerasına dikkat çekici şekilde yansıdı. Olay, şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi’nde gerçekleşti.

DÜŞME ANI VE ANI FREN

Alınan bilgilere göre, hafif ticari aracın bagajında yolculuk yapan ve iddiaya göre bir kız çocuğu olan şahıs, araç rampadan inerken bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü. Arkadan gelen aracın sürücüsü ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar, arkadaki aracın ön cam kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, bagajdan düşen şahsın yola savrulması, aracı durdurabilen frenin etkisi ve sonrasında şahsın tekrar düştüğü araca yönelmesi dikkat çekti.