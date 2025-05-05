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Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

OTOMOBİL ALEV ALDI

Erzurum’da seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayda araçta maddi hasar oluştu.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın Erzurum Valiliği önünde gerçekleşti. N.K. yönetimindeki 25 ACG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yol kısa bir süre trafiğe kapandı.

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