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Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

ŞANLIURFA’DAKİ OTOMOBİL YANGINI

Şanlıurfa’da ilerleyen bir otomobil, aniden alevler içinde kalıp yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Olay, Haliliye ilçesinde yer alan Veysel Karani Mahallesi’nde gerçekleşti.

ALEV TOPLUMU TARSINDI

Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, iddialara göre bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda araç, kullanılamaz bir duruma geldi. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

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