Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

OTOMOBİL ALEV ALDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde hareket halinde olan bir otomobil aniden alev aldı ve itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Olayın İzmir bulvarı üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

SÜRÜCÜ KADINI KURTARDI

Edinilen bilgilere göre, M.D’nin kullandığı 09 UN 164 plakalı otomobil seyir ederken bir anda yanmaya başladı. Sürücü M.D, durumu fark eder etmez aracı sağa çekti ve otomobildeki yaşlı kadını güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine kısa süre içinde olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda araç büyük ölçüde hasar gördü ve olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.