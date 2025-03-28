Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI OLAY

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden yanmaya başladı. Olay, İzmir bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D’nin kullandığı 09 UN 164 plakalı araç, seyrederken bir anda alev aldı.

YANGINA MÜDAHALE

Sürücü M.D, hemen aracı kenara çekip otomobilde bulunan yaşlı kadını sağ salim dışarı çıkardı. Durumu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızla intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bu olay sonucunda araç büyük zarar gördü ve çekici ile olay yerinden kaldırıldı.