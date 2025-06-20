Seyir Halindeki Otomobil Bariyere Çarptı

OTOMOBİL KAZASI SONUCU YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çanakkale’de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aracını kontrol edemedi. Kaza, Biga-Lapseki karayolu üzerindeki Alpagut mevkisinde gerçekleşti. Ö. B., 34 MRP 391 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolda kontrolden çıktı.
İHBARET ÜZERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Araç, yol kenarındaki çelik bariyere saplanarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk yardım sonrası yaralı sürücü, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.