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Seyir Halindeki Pamuk Yüklü Tır Yandı

PAMUK YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hareket halindeki pamuk yüklü tır, alevler içinde kaldı. Olay, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25’inci kilometresinde gerçekleşti. İsmail B. yönetimindeki 63 K 4180 plakalı pamuk yüklü tır, sefer sırasında alev almaya başladı. Sürücü, tırdan yükselen dumanları görünce aracı yol kenarındaki bir istasyonun boş alanına çekti ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için bir saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak tır, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Yangından kaynaklanan zararın 5 milyon TL olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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