Seyit Ardıç, ASO Başkanlığı’ndan değerlendirdi. Ekonomi toparlanma sürecinde olumlu sinyaller var. Yüksek teknoloji sektörü büyümeye liderlik ediyor. Büyüme rakamları beklentileri aştı. Tasarruf tedbirlerinin sonuçları görülmeye başlandı. Süreç, sürdürülebilir büyümeyi gerektiriyor

SEYİT ARDIÇ’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2025 yılı 2’nci çeyrek büyüme rakamları üzerine açıklamalarda bulundu. Ardıç, “Yıllık yüzde 4,8 büyüme gerçekleşirken çeyreklik bazda büyümenin ise yüzde 0,7’den 1,6 seviyesine çıkması ekonomide bir toparlanma olduğunu göstermektedir” dedi. Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçişinin önemi üzerinde duran Ardıç, yüksek teknolojili üretim yapan sektörlerin bu büyümeye öncülük ettiğini ifade etti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını belirten Ardıç, sanayi sektörü için olumlu gelişmelerin yaşandığını vurguladı. Ardıç, “2025 yılı 2’nci çeyrek büyüme rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık yüzde 4,8 büyüme gerçekleşirken çeyreklik bazda büyümenin yüzde 0,7’den 1,6 seviyesine çıkması ekonomide bir toparlanma olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, sanayi sektörünün yüzde 6,1 gibi bir büyüme kaydettiğine dikkat çekti ve büyümenin itici gücünün savunma sanayisindeki gelişim olduğunu değerlendirdi. Yüksek teknolojili üretim yapan sektörlerin büyümeyi desteklediği vurgulandı.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Ardıç, büyüme verilerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirterek, “Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımları yüzde 8,8 arttı. Makine ve teçhizat yatırımları ise bir önceki çeyreğe göre iki katından fazla yükselerek yüzde 34,3 seviyesine ulaştı” dedi. Bu verilerin, sanayinin gelecekte daha fazla büyüyeceğine dair umut verdğini belirtti. Ayrıca, devletin nihai tüketim harcamalarının bir önceki çeyrekte yüzde 1,9 artmasına karşın, ikinci çeyrekte yüzde 5,2 azalma göstermesinin, enflasyonla mücadeledeki tasarruf tedbirlerinin sonuç vermeye başladığını gösterdiğini söyledi.

CARI AÇIK VE İHRACAT DURUMU

Ardıç, net dış talep katkısının büyümeyi aşağıya çektiğini, iç talepteki artışın ise büyümeyi desteklediğini aktardı. İhracatın büyümeye katkısının üç çeyrektir negatif seyrettiğine ve ithalatın hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Cari açığı artırma potansiyeline sahip bu gelişmelerin etkisinin azaltılabilmesi için proaktif politikalar izlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Orta ve uzun dönemde bu yapısal problemin çözümünün, üretim yapısını değiştirerek uluslararası rekabet gücünün artırılmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

