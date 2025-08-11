Seyit Mehmet Özkan Yeniden Harekete Geçti

FUTBOLUN YENİ YETKİLİLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu’da, futbolun patronu Seyit Mehmet Özkan, kulübü Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu’na devretmek için yeniden adım atmaya başladı. İlk toplantıda Halim Bezircilioğlu, “Hiçbir hazırlığımız yok” diyerek, yatırımcı arayışlarına destek vereceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra, Seyit Mehmet Özkan’ın futbol şubesini şirketleştirerek 2012 yılından beri sürdürdüğü 13 senelik görevinden emekliye ayrılma kararını değiştirmediği bildiriliyor.

DEVİR ANLAŞMASININ DETAYLARI

Eğer anlaşma gerçekleşirse, Altınordu Spor Kulübü, Yeşilyurt’ta bulunan Sait Altınordu Tesisleri’nin yönetimini devralacak. Bu, A takım, altyapı takımları ve futbol okullarını kapsıyor. İzmir temsilcisinin iç saha maçlarını, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynamaya devam etmesi bekleniyor.

KAMP MERKEZİ PLANLARI

Seyit Mehmet Özkan’ın, Torbalı’daki tesisleri milli takımlar ve yabancı kulüpler için kamp merkezi olarak kiralamayı düşündüğü iddialar arasında. Bu durum, A takımın antrenmanlarını nerede yapacağı sorusunu gündeme getiriyor ve cevap bekliyor.