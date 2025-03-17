Seyit Onbaşı’nın Kahramanlık Hikayesi Yeniden Canlandırıldı

Seyit Onbaşı’nın Yeniden Canlandırılması

Tarihin en önemli kahramanlarından biri olarak bilinen Seyit Onbaşı’nın efsanevi hikayesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde yapay zeka yardımıyla yeniden hayata geçirildi. Seyit Onbaşı’nın top mermisini kaldırarak düşman gemisini vurduğu anlar, izleyenlerde yoğun duygular uyandırdı. İzmir’den Görkem Kılavuz, Öğretim Görevlisi Gülce Güzin Utku ve Kanada Toronto’dan Dr. Feyzi Aydın, Seyit Onbaşı’nın hikayesini yapay zeka ile anlatan bir proje için bir araya geldi.

Yapay Zeka Destekli Proje

Ekip, tamamen yapay zeka destekli bir video oluşturarak tarihi olayları modern teknolojiyle birleştirdi. Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’ndaki büyük kahramanlığını, hem görsel hem de işitsel olarak en gerçekçi şekilde sunma amacıyla titizlikle çalışıldı. Video hazırlama sürecinde görsellerin oluşturulması, video kurgusu ve seslendirme aşamaları, ekip tarafından yapay zeka sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Seyit Onbaşı’nın 276 kilogramlık top mermisini taşıyarak düşman gemilerine karşı verdiği mücadele, tarihi belgelere uygun bir biçimde yeniden canlandırıldı.

Çanakkale Ruhunu Hissettirmek

Geliştirilen video, izleyicilere Çanakkale ruhunu güçlü bir şekilde hissettirmeyi hedefliyor. Bu çalışma, eğitim kurumlarından tarih meraklılarına kadar geniş bir kitleye ilgi çekmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin tarihini modern anlatım teknikleriyle yeniden keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.