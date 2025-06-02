Seyitgazi AK Parti Özcan Yıldız, Bakan Bayraktar’la görüşüldü.

BEYAZ YAKALI İSTİHDAM MÜJDESİ

Seyitgazi AK Parti ilçe Başkanı Özcan Yıldız, Eskişehir’e yapılan ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın müjdelerini değerlendirdi. Bakan Bayraktar, yıl içerisinde Eti Maden Kırka tesislerine 400 işçi alınacağı bilgisini paylaştı. Yıldız, Bakan’ın, AK Parti Eskişehir il Danışma Meclisi toplantısında, “Kırka’daki tesisler sadece Eti Maden’in oradaki gelirleri 620 milyon dolar ve 2 binin üzerinde orada kardeşimize istihdam sağlıyoruz.” şeklindeki açıklamalarını kaydetti. Ayrıca, “Birinciliğin bedelleri var” diyerek, geçen yıl 170 yeni istihdam sağlandığını, bu yıl ise 400 yeni iş imkanı sunacaklarını belirtti.

PERSONEL ALIMI VE DOĞALGAZ SÖZLERİ

Başkan Özcan Yıldız, Seyitgazi ilçesindeki Kırka mahallelerinde bulunan Eti Maden tesislerinde emekli personel sayısının yüksek olmasından dolayı bu yıl planlanan 400 personel alımı konusunda Bakan Bayraktar’a bilgi verdiklerini ifade etti. Yıldız, “Bakanımız bu konuya önem vererek bu sene içinde dönem dönem toplamda 400 personel alımını çıkacağını konuşmasına duyurarak bizleri mutlu etti” dedi. Ayrıca, Seyitgazi’nin iki mahallesinin doğalgaz ihtiyacının hızla ele alınmasıyla ilçe genelinde doğalgaz hizmetinin sağlanması konusunda da söz alındığını aktardı.