Seyitgazi’de Her Gün Toplu İftar Geleneği

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ DEVAM EDİYOR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi sakinleri, haftanın her günü iftar yemeği vererek geleneklerini yaşatıyor. Mahalle halkı, eski geleneklerine sahip çıkarak her gün düzenli olarak toplu iftarda buluşuyor. Kümbet Meydanı’ndaki sosyal tesislerde hazırlanan ya da dışarıdan getirilen yemekleri köy halkıyla birlikte misafirlere ikram etmenin sevincini yaşıyorlar. Ayrıca, yol kenarına astıkları tabelalarla yoldan geçenleri mahallelerine davet ediyorlar.

HER GÜN 300 KİŞİLİK YEMEK HAZIRLANIYOR

Kümbet Mahalle Muhtarı Seydi Ay, “Köyümde 30 Ramazan boyunca her gün yemek verilmektedir. İftar yemeği, bugün köy halkımızdan Arif Ünlü ve Seydi Koyuncu bütün köylümüze ve civar köylerden gelen misafirlerimize ikramda bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gelenek yıllardır devam ediyor ve biz bunu sürekli hale getirdik. Aynı zamanda yaşlı ve yemeğe katılamayanlara sefer taslarıyla yemek götürme hizmeti sunuyoruz. Bu yaptığımız gelenekle kendimizle gurur duyuyor, çevreye güzel bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Yemeğe katılan bütün misafirlere, köylülerimize teşekkür ediyorum, saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi. İftar yemeği, yapılan duaların ardından hoş sohbet ve ikram edilen çayın içilmesiyle sona eriyor.