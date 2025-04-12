Seyithan Teymur, Yapay Zeka’yı Anlattı

SEYITHAN TEYMUR YAPAY ZEKANIN YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Melis Yaşar’ın sunduğu Kariyer4.0 programına katılan Seyithan Teymur, yapay zekanın yazılım geliştirme süreçleri üzerindeki etkilerini anlattı. Teymur, bazı projelerde artık yazılımcıya bile gerek kalmadığını belirtti. Kariyerine mobil uygulama geliştiricisi olarak başladığını ifade eden Teymur, zaman içerisinde yapay zekanın projelerin yapısını köklü bir şekilde değiştirdiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA KOD YAZMA İŞİNİ JİNYOR YAZILIMCILARLA YARIŞIYOR

Teymur, “Yapay zeka kod yazma işini junior yazılımcı kadar iyi yapabiliyor. Teknoloji yazılım projesini iyi bir şekilde planladığınızda yazılımcı ekibine ihtiyacınız yok, yapay zeka kodu sizin yerinize yazıyor” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, hukuk alanında geliştirdikleri “Yasal Zeka” adlı yapay zeka asistanının avukatların iş yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi. Girişimlerinin iki avukat arkadaşıyla yaptıkları sohbet sonrası ortaya çıktığını aktaran Teymur, hukukçuların bu teknolojiyi bir tehdit değil, bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

DİĞER ALANLARDA YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Sempi.AI çatısı altında yalnızca hukuk değil, ticaret alanına da odaklandıklarını ifade eden Teymur, ikinci el ürün satışı konusunda da yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanı geliştirdiklerini açıkladı. Teymur, teknolojinin her alanında ilerlemekten korkulmaması gerektiğini ve yapay zekanın iş dünyasına sağladığı kolaylıklara dikkat çekti.