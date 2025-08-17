Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

DOWN SENDROMLU ŞEYMA’NIN GELİN OLMA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Batman’da 18 yaşındaki down sendromlu Şeyma İnançlı’nın hayali, ailesi ve eğitim gördüğü kurum tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Şeyma, her genç kızın hayali olan “gelin olma” isteğini, eğitim aldığı kurumdaki yetkililerle paylaştı.

DUYARLI DESTEK VE UNUTULMAZ BİR GÜN

Bu içten arzuyu göz ardı etmeyen Şeyma’nın ailesi ve kurum yöneticileri, şehrin duyarlı esnafının yardımıyla ona unutulmaz bir gün hazırladı. Gelinliği, makyajı ve davet salonunun düzenlenmesiyle oluşturulan düğün, Şeyma ve ailesine ömür boyu hatırlanacak mutluluk anları sundu.

DUYGULARIN BİR ARADA YAŞANDIĞI ANLAR

O gece, gözyaşları ve kahkahalar aynı anda bir araya geldi. Düğün salonunda bulunan herkes, bu özel mutluluğa ortak oldu ve unutulmaz anlar yaşandı.