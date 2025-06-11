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Şeyma Nur Ve Fatih, Kayseri’yi Gezdiler

HASTA ZİYARETİ VE GEZİ TALİBİ

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören Şeyma Nur Gündoğan ile Fatih Palmanak, Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi’ni gezme fırsatı buldu. ERÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın ikinci günü, Vali Gökmen Çiçek ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hasta ve aileleriyle sohbet eden Çiçek ve Altun, şehir dışından gelen ve Kayseri’yi gezme fırsatı bulamayan Şeyma Nur ile Fatih’in gezi isteklerini değerlendirerek bayram dönüşü bu talep yerine getirildi.

GEZİDEN SONRA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bu kapsamda, Şeyma Nur ve Fatih, Kayseri Bilim Merkezi’ni ve Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Gezi sonrası Valilik’e de uğrayan minikler, Vali Çiçek ile Rektör Altun’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretin sonunda, Vali Çiçek, Şeyma Nur ve Fatih’e çeşitli hediyeler takdim etti.

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