Şeyma Subaşı’ndan Eski Eşine Dair Açıklamalar

ŞEYMA SUBAŞI’NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE TAKİPÇİ KİTLESİ

Televizyon sunucusu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile olan evliliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, zamanla sosyal medya aktiviteleriyle büyük bir takipçi kitlesi oluşturuyor. Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanmasının ardından, yaşadığı ilişkiler ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Şu an 35 yaşında olan Subaşı, 2023 yılında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yaptığı evlilikle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

BEŞ AYLIK EVLİLİĞİN SONU VE BOŞANMA KARARI

Alsaloussi ile yalnızca 5 ay süren bir evlilik gerçekleştiren Subaşı, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından, katıldığı bir sosyal medya yayını ile eski ilişkisine dair bilinmeyen detayları paylaştı. Bold Agency Projects kanalında Ali Biçim’e konuşan Subaşı, 5 aylık evliliği ve eski eşi Mohammed Alsaloussi hakkında şu sözleri sarf etti: “Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey.”