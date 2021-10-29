Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrıldı.

Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.

Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.