Şeyseller’in PLS SUNS Takımı Kamp Yaptı

PLS SUNS BASKETBOL TAKIMI KAMP YAPTI

Hint Okyanusu’nda bulunan Şeyseller adasında yer alan PLS SUNS Basketbol Okul Takımı, Erciyes Üniversitesi Spor Dostu Kampüs etkinlikleri çerçevesinde 9-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kayseri’de hem kamp hem de sosyal aktiviteler gerçekleştirdi. Misafir ekip, Kayseri’nin tarihi ve turistik bölgelerini keşfettiği gibi, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’ndeki antrenmanlar ve hazırlık maçları sonrası 3×3 Uluslararası Basketbol Turnuvası’nı da izleme fırsatı buldu.

DOSTLUK MAÇLARI GERÇEKLEŞTİ

U14 kız takımı ve U16 erkek takımı ile Kayseri’ye gelen PLS SUNS Basketbol Okul Takımı, Kayseri’deki basketbol takımlarıyla 11-16 Ağustos tarihleri arasında dostluk maçları yaptı. Erciyes Üniversitesi’nin tesislerinde birçok sportif etkinliğe katılıp antrenman yapan ekip, sosyal ve kültürel aktiviteler de gerçekleştirdikten sonra Kayseri’den ayrılacak.

KAMP DEĞERLENDİRMESİ

Kamp hakkında görüşlerini paylaşan Spor Dostu Kampüs Koordinatör Yardımcısı ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Son derece verimli bir kampı geride bırakmak üzereyiz. Üniversitemizde basketbol eğitimi alan ve okul takımında oynayan öğrencilerimiz, misafir ettiğimiz ekiple birlikte vakit geçirme, antrenman yapma, kültür alışverişinde bulunma, yeni arkadaşlıklar kurma şansı yakaladılar. Özellikle yabancı dil gelişimi ve pratiği konusunda da öğrencilerimiz için çok faydalı bir kamp oldu. Bu şekilde uluslararası kampları düzenlemeye, ekipleri misafir etmeye, yurt dışındaki kamplara katılmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.