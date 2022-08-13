‘Şeytan Ayetleri’ kitabının yazarına bıçaklı saldırı

‘Şeytan Ayetleri’ kitabıyla tartışma yaratan yazar Salman Rüşdi’nin katıldığı panelde bıçaklı saldırıya uğradığı açıklandı.

Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Rüşdi’yi biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan saldırganın 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan yazarın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yazar Salman Rüşdi, ABD’nin Bufallo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü’nde düzenlenen bir panelde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Rüşdi, sahneye koşan saldırganın art arda indirdiği bıçak darbeleriyle yere düştü.

Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

75 yaşındaki Rüşdi helikopterle hastaneye kaldırıldı.75 yaşındaki Rüşdi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

75 yaşındaki Rüşdi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

New York Eyalet Polisi Rüşdi’nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı.

New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi’nin hayatta olduğunu belirterek, “ihtiyacı olan bakımı aldığını” söyledi.

Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell’in, Rüşdi’nin yaralarını “ciddi ama iyileşebilir” olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Rüşdi’nin tedavisinin, yaklaşık 40 dakika mesafede, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi’nde devam ettiği kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rüşdi’ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

New Jersey’in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar’ın, Rüşdi’ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York’un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü’ne gittiği kaydedildi.

Rüşdi’yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar’ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Polis ekipleri, Hadi Matar’ın evinde polis arama yaptı. FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.

Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” adlı kitap nedeniyle İran’da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.