Seza Çimento Elazığspor, Hazırlıklara Başlıyor

KAMP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Seza Çimento Elazığspor, 3. etap kamp çalışmalarını sona erdirdi ve pazartesi günü Elazığ’da buluşacak. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon öncesi antrenmanlarını tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, hafta başından itibaren Adana 01 FK maçı için hazırlıklara başlayacak.

ERZURUM’DA HAZIRLIKLAR YAPILDI

İlk iki etap çalışmalarını Elazığ’da gerçekleştiren Gakgoşlar, 3. etap kampını ise Erzurum’da yapmış durumda. Bu sabah konakladıkları otelden ayrılan teknik heyet ve futbolcular, iki gün dinlendikten sonra pazartesi günü Elazığ’da tekrar bir araya gelerek, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında oynayacakları Adana 01 FK maçı için hazırlıklara başlayacak.