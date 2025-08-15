Haberler

Seza Çimento Elazığspor, Hazırlıklara Başlıyor

KAMP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Seza Çimento Elazığspor, 3. etap kamp çalışmalarını sona erdirdi ve pazartesi günü Elazığ’da buluşacak. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon öncesi antrenmanlarını tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, hafta başından itibaren Adana 01 FK maçı için hazırlıklara başlayacak.

ERZURUM’DA HAZIRLIKLAR YAPILDI

İlk iki etap çalışmalarını Elazığ’da gerçekleştiren Gakgoşlar, 3. etap kampını ise Erzurum’da yapmış durumda. Bu sabah konakladıkları otelden ayrılan teknik heyet ve futbolcular, iki gün dinlendikten sonra pazartesi günü Elazığ’da tekrar bir araya gelerek, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında oynayacakları Adana 01 FK maçı için hazırlıklara başlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Haberler

Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.