More
Gündem

Sezai Altekin’in Vefatı Sanat Dünyasını Üzdü

sezai-altekin-in-vefati-sanat-dunyasini-uzdu

ÜNLÜ TİYATROCU SEZAİ ALTEKİN’İN VEFATI

Emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Türk sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğan bu ölüm, usta tiyatrocunun bugün Bodrum Gündoğan’da gerçekleştirilecek son yolculuğuna uğurlanmasıyla devam edecek.

SEZAİ ALTEKİN’İN SANATSAL HAYATI

1966 yılında Şehir Tiyatroları’na katılan Sezai Altekin, burada emekliliğine kadar görev yapmıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme alanında da çeşitli projelerde yer almıştır. 1980’lerde Gazanfer Özcan ile pek çok seslendirme çalışmasında bulunan Altekin, özellikle “Barni Moloztaş” ve “Şirin Baba” karakterleriyle hafızalarda yer etmiştir. 2007-2008 sezonunda “Bana Bir Picasso Gerek” adlı oyunla Duru Tiyatro’da misafir oyuncu olarak bulunmuştur.

TELEVİZYONDAKİ ROLLERİ

2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Paşa Gönlüm” dizisinde “Paşa Dede” rolünü üstlenen Sezai Altekin, Ali Sabuncugil Menajerlik ile çalışmaktaydı. Ayrıca “Tatar Ramazan” dizisinde “Beyefendi” karakterini oynamış ve son olarak Show TV’de yayınlanan “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide rol almıştır.

ÖNEMLİ

Gündem

Serhat Akın Davasında İki Sanığa Tahliye

Beykoz'da, eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, tutuklu bulunan iki sanık serbest bırakıldı.
Gündem

Yalova’da Kimyasal Şüphesiyle Su Kesintisi

Yalova'daki içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen köpük sorunu üzerine yapılan soruşturmada gözaltı sayısı 5'e çıktı, tahliye edilen su miktarı ise 15 bin litre.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.