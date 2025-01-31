Sezai Altekin’in Vefatı Sanat Dünyasını Üzdü

ÜNLÜ TİYATROCU SEZAİ ALTEKİN’İN VEFATI

Emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Türk sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğan bu ölüm, usta tiyatrocunun bugün Bodrum Gündoğan’da gerçekleştirilecek son yolculuğuna uğurlanmasıyla devam edecek.

SEZAİ ALTEKİN’İN SANATSAL HAYATI

1966 yılında Şehir Tiyatroları’na katılan Sezai Altekin, burada emekliliğine kadar görev yapmıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme alanında da çeşitli projelerde yer almıştır. 1980’lerde Gazanfer Özcan ile pek çok seslendirme çalışmasında bulunan Altekin, özellikle “Barni Moloztaş” ve “Şirin Baba” karakterleriyle hafızalarda yer etmiştir. 2007-2008 sezonunda “Bana Bir Picasso Gerek” adlı oyunla Duru Tiyatro’da misafir oyuncu olarak bulunmuştur.

TELEVİZYONDAKİ ROLLERİ

2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Paşa Gönlüm” dizisinde “Paşa Dede” rolünü üstlenen Sezai Altekin, Ali Sabuncugil Menajerlik ile çalışmaktaydı. Ayrıca “Tatar Ramazan” dizisinde “Beyefendi” karakterini oynamış ve son olarak Show TV’de yayınlanan “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide rol almıştır.