Sezai Canal Gölette Bulundu, Arama Devam Ediyor

KAYBOLAN GENCİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde öğle saatlerinde gölete gideceğini söyleyerek evden çıkan 27 yaşındaki Sezai Canal’dan saatlerdir haber alınamıyor. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen genç, gölet kenarında bulunan terlikleriyle dikkat çekiyor. Ekipler, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Sezai Canal’ın, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesi, öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti’ne gitmek üzere evden çıktığını bildirdi. Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal’ın ailesi, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbar üzerine; jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

DALGIÇ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Acil durum ekipleri, gölet çevresinde hızlıca incelemelere başladı ve yapılan çalışmalar sonucunda Canal’ın terlikleri gölet kenarında bulundu. Genç adamın bulunması için özellikle gölete düşme ihtimaline karşı dalgıç ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Sezai Canal’ın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

