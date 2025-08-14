Sezai Canal’ın Cansız Bedeni Bulundu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Şenköy Göleti’ne balık avlamak için giden Sezai Canal’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İhbar üzerine jandarma ekipleri, hemen bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı. Canal’a ait terlik ve cep telefonu gölet kıyısında bulundu. Boğulma riski göz önüne alınarak ekipler, Canal’ın cansız bedenine 5 saat sonra ulaştı.
OLAY YERİ İNCELEMELERİ YAPILDI
Canal’ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.