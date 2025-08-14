Haberler

Sezai Canal’ın Cansız Bedeni Bulundu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Şenköy Göleti’ne balık avlamak için giden Sezai Canal’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri, hemen bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı. Canal’a ait terlik ve cep telefonu gölet kıyısında bulundu. Boğulma riski göz önüne alınarak ekipler, Canal’ın cansız bedenine 5 saat sonra ulaştı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ YAPILDI

Canal’ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

