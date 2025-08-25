Sezai Çekiç, Zeliha Güneş’in ölümünden sorumlu

CEZA HUKUKUNDAKİ KARAR

Çanakkale’de bisiklet turuna hazırlanan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş’e (23) kamyonetiyle çarpıp ölümüne neden olan Sezai Çekiç’in (56) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı duruşmanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, suçun işlendiği biçim, yer ve zamanın yanı sıra failin taksirle kusurunun ağırlığı, Güneş’in ölüm şekli ve suçun diğer detayları incelenerek cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verildiği belirtildi. Kaza, 28 Nisan 2024’te saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesindeki Kocadere köyü civarında gerçekleşti. Çekiç’in kontrolündeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Zeliha Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı. Güneş, 5 Mayıs’ta gerçekleşecek 11’inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yapıyordu fakat kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Çekiç, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARGILAMALARDAN SONUÇ

Sezai Çekiç hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2’nci Asliye Ceza Hakimliği’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması, 13 Haziran’da görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş’in aile üyeleri ve avukatları katıldı. Hakim, sanık Çekiç’in ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak, sanığın davranışlarının ve cezanın gelecekteki etkilerinin göz önüne alınarak, cezada indirim yapıldı ve cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirildi. Kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Çekiç’in sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl süreyle geri alınmasına da hükmedildi.

GEREKÇELİ KARARIN DETAYLARI

Mahkeme, gerekçeli kararında dosya kapsamında bilirkişi raporlarına ve özellikle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna da atıfta bulunarak kazanın oluşumunda sanığın asli ve tam kusurlu olduğunu vurguladı. Ceza kararı, suçun işleniş biçimi, zaman ve yer, failin taksirle kusuru, Zeliha Güneş’in ölüm şekli ve diğer detaylar dikkate alınarak verildi. Kararda, Zeliha Güneş’in kesinlikle bir kusuru bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, sanığın eylemine dayanarak TCK’nın 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesine hükmedildi.