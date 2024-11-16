Sezai Karakoç’a Saygı Duruşu Yapıldı

ERDOĞAN’DAN SEZAİ KARAKOÇ’A ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyat dünyasında kalıcı etkiler bırakan diriliş şairi Sezai Karakoç’u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

SEZAİ KARAKOÇ’U ANMA GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021’de yaşamını yitiren şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’u andı. Bu anlamlı paylaşım, Karakoç’un edebiyatımıza olan katkılarını ve unutulmaz eserlerini vurguluyor.