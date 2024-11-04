Sezaryen Doğumların Belirgin Özellikleri Nelerdir?

SEZARYEN DOĞUMUN ETKİLERİ

Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinde görevli deneyimli sağlık çalışanları, oy birliğiyle sezaryenle doğan çocukların, hayatlarının ilk haftalarında normal doğumla dünyaya gelenlerden belirgin farklılıklar taşıdığını ifade ediyor. Sezaryenle doğan bebekler, evrimsel doğum sürecini tamamlayamadıkları için doğum sırasında annelerinden bazı hormonları ve mikroorganizmaları alamıyor. Bu durum, bebeklerin bağırsaklarının bakteri içermemesiyle sonuçlanıyor. Ayrıca, sezaryenle doğan bebekler, yaşamlarının ilk haftalarında sütü sindirmekte zorluk çekiyor ve bağışıklık sistemleri zayıf oluyor. Ancak bu durum birkaç hafta içinde normale dönüyor ve sezaryenle doğan bebekler ile normal doğum arasındaki fark zamanla ortadan kalkıyor.

SEZARYEN DOĞAN ÇOCUKLARDA KİLO ARTIŞI

ABD’li tıp dergisi Pediatrics’te yayımlanan bir çalışma, 16 yıl boyunca doğmuş 20 bin çocuğu incelemiş. Araştırmada çocukların yüzde 13’ünde fazla kilo problemi saptanmışken, bu çocukların yüzde 76’sının sezaryenle doğduğu belirtiliyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde aşırı kilo alımının çoğu zaman yetişkinliğe de yansıma ihtimaline dikkat çekerken, kilo verme ve alma süreçlerinde yetişkinlik döneminde normal doğum ve sezaryen arasında bir fark olmadığını aktarıyor.