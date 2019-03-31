Sezaryen ile ilgili çarpıcı araştırma!

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Queen Mary Üniversitesi bilim insanlarının 12 milyon hamile kadının sağlık verilerini inceleyerek yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde her yıl 300 bin kadın, sezaryenle doğum nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümler en çok gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Araştırmada gelişmemiş ülkelerde sezaryenle doğum yapan kadınlardaki ölüm oranının, gelişmiş ülkelere kıyasla yüz kat fazla olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE İLK DÖRTTE

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu bölgelerde sezaryen yöntemiyle doğan bebeklerin de yüzde 10’u doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra ölüyor. Türkiye, sezaryenle doğum oranının en yüksek olduğu dört ülke arasında.