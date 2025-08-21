Sezaryen Sonrası Doğumda Başarı Yüzde 75

DOĞAL DOĞUM EYLEM PLANI’NIN UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl yayımladığı ‘Doğal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen ‘sezaryen sonrası normal doğum’ uygulaması, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde açılan özel poliklinik ile hayata geçirildi. Bu poliklinik, hastanede yoğun ilgi görerek, ocak ayından bu yana yaklaşık 150 hamile başvurusu aldı. 20 anne başarıyla sezaryen sonrası normal doğum yaparak, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Hastane içerisinde ayrıca gebe okulu, ebe poliklinikleri ve bilgilendirme broşürleri aracılığı ile anne adaylarına süreçle ilgili danışmanlık sağlanıyor. Gerekli kriterleri karşılayan gebeler doğuma kadar poliklinikte takip ediliyor.

SEZARYEN SONRASI DOĞUMUN FARKLILIKLARI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, sezaryen sonrası normal vajinal doğumun, normal doğumdan aslında bir farkı olmadığını ifade ederek, “Bu, belirli bir süre önce sezaryen geçirmiş bir annenin normal doğum denemesidir” dedi. Ayrıca, özellikle sezaryen olan annelerde ağrının yaşandığını ve doğum zamanı geldiğinde bu annelerin doğurtulduğunu söyledi. Polikliniğin açılışı ile çok sayıda anne adayının ilgisini çektiğine dikkati çekerken, belirli kriterlere uyan anne adayları için gebelik süresince poliklinikte takibin gerçekleştirildiğini vurguladı.

POLİKLİNİK KURULUMUNUN AMACI

Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, sezaryen sonrası toparlanmanın zorluğuna dikkat çekerek, bunun bir ameliyat olduğunu belirtti. “Normal doğum yapan bir anne adayı doğumdan sonra 24 saat içerisinde ayağa kalkabilir. Ancak sezaryen sonrası annelerin iyileşmesi daha uzun sürüyor” diyerek, normal doğumun bebeklerin immün sistemini güçlendirdiğini ekledi. Bu polikliniğin, “Sezaryen yaptıysam bir daha normal doğum yapamam” algısını kırmak amacıyla oluşturulduğunu belirterek, anne adaylarına eğitim programları düzenlendiği bilgisini verdi. Başarı oranlarının %75 olduğunu vurgulayan Tekin, riskli durumlarda ekibin müdahale ettiğini ifade etti.

ANNE ADAYLARINDAN YANSIMALAR

26 yaşındaki Sabire Candan, ilk çocuğunu normal, ikinci çocuğunu sezaryenle, üçüncü doğumunu ise sezaryen sonrası vajinal doğumla gerçekleştirdiğini söyledi. “Hastaneye kontrole geldiğimde ebelerin yönlendirmesiyle bu polikliniği duydum. Sezaryen doğumda hareket kısıtlı olduğu için bebeğimi emzirmekte zorlanıyordum. Bu yüzden normal doğum yapmak istedim” diye ekledi. Candan, poliklinikte destek alarak cesaretlendiğini, eşiyle birlikte bu süreci olumlu bir şekilde deneyimlediklerini belirtti.