Sezen Aksu’dan İran mesajı

Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, İran’da başörtüsü takma kurallarına karşı çıktığı için ahlak polisi tarafından gözaltında öldürülen Mahsa Amini hakkında konuştu.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler sürüyor.

Tüm dünyadan İranlı kadınlara destek gelirken; sanatçı Sezen Aksu da bir açıklama yaparak desteğini gösterdi.

Resmi internet sayfasından açıklama yapan Aksu şunları yazdı:

”Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…

MELEK MOSSO SAHNEDE SAÇINI KESTİ

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Melek Mosso da Harbiye Açık Hava konserinde saçını keserek Mahsa Amini protestolarına destek vermişti.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül’de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve “ahlak polisi” olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül’de yaşamını yitirdi. Amini’nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor. Taktıkları başörtülerini yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.