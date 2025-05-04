Sezgin Tanrıkulu, saldırganı yakaladı

SALDIRGANIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” şeklinde ifadelerde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, saldırganın yakalandığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Saldırganın ismi ise 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak tespit edildi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyette ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenildi.

İLK İFADELERİ BELİRGİNLEŞTİ

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran kişinin ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın ifadesinde “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım” dediği öğrenildi.

SİYASİ TEPKİLER GELİYOR

Saldırı sonrası Özgür Özel, bir açıklamada bulunarak “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı” dedi. Ayrıca, “Bir süredir tehditler alıyoruz. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum” ifadesini kullandı. Özel, kutuplaşmanın kimseye fayda sağlamadığını ve sivil siyaseti kucaklamanın önemini vurguladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik saldırı ile ilgili soruşturma başlattıklarını ve saldırganın yakalandığını bildirdi. Gelen açıklamada “Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir” denildi.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ve diğer suçlardan kaydı olduğunu açıkladı. Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, Erdoğan’ın olayın tüm yönlerinin açığa çıkarılması için süreci takip ettiğini kaydetti.

AK PARTİ’DEN KINAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetleyerek, “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırının karşılığını bulacağını söyledi.

ŞİDDETE KARŞI ORTAK DURUŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şiddete her türlü karşı olduklarını belirterek bu tür olayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. DEM Parti sözcüsü ise, saldırıyı açık bir provokasyon olarak değerlendirdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı şiddetle kınadı ve adli süreç başlatıldığına dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı kabul edilemez bulduğunu belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak desteklerini iletti.