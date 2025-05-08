Sezgin Yazlık, Saçma Avlıyor

DEDESİNDEN ÖĞRENDİĞİ GELENEKSEL AV YÖNTEMİ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Sezgin Yazlık (49), dedesinden aldığı bilgilerle geleneksel saçma avcılığını sürdürüyor. Her gün köpeği ‘Lucy’ ile birlikte deniz kıyısına giden Yazlık, 4-5 saat boyunca saçma atarak balık avlıyor. Maddi kazançtan ziyade, bu geleneği bir “Aşk” olarak değerlendiren Yazlık, gençleri denizle buluşmaları için teşvik ediyor. “Bu bana dedemden kalma bir alışkanlık. Günde 50 kilograma kadar balık tuttuğum oluyor,” diyor. Yazlık, istemesi halinde daha fazla balık yakalayabileceğini, ancak bunun kendisi için bir kaygı olmadığını vurguluyor. Bu aktivitenin ona büyük bir keyif verdiğini belirtiyor.

GENÇLERE DOĞAYLA KAYNAŞMA ÇAĞRISI

Yazlık, yeni neslin bu tür geleneksel av yöntemlerine olan ilgisinin kaybolduğunu ifade ediyor. “Artık bu yöntemi uygulayan çok az kaldı,” diyor. Gençlere, kötü alışkanlıklar yerine denizle uğraşmalarının stresi atmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor. “Uykumda bile denize saçma atıyorum. Köpeğim Lucy yanımda olmadan denize gitmem,” diye ekliyor. Çocukluğundan beri süren bu alışkanlığı ömrü yettiğince devam ettirmek için kararlı olan Yazlık, gençlere cep telefonlarını bırakıp doğada daha fazla vakit geçirmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.