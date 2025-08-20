KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci kimliğiyle medya dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim. Çalışmaları ve bakış açıları sayesinde çeşitli platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Özellikle dış politika ve uluslararası ilişkiler üzerine olan uzmanlığıyla öne çıkıyor. Öney’in hayatına dair daha fazla bilgi aşağıda yer alıyor.

EĞİTİM HAYATI VE DOĞUM YERİ

Sezin Öney, 1975 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimi dalında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan düşünce kuruluşlarında başlamış ve 2007 yılında Türkiye’ye geri dönmüştür. Hürriyet ve Habertürk gazetelerinde dış politika muhabiri olarak görev almıştır. 2017 yılında Türkiye’nin ilk siyasi analiz dergisi olan Politik Yol’un kuruculuğunu üstlenmiştir.

Sezin Öney, Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası ve popülizm konularında derin bir bilgi birikimine sahip. Medya ve akademide tanınan bir isim olmayı başaran Öney, ailesinin akademik ve kültürel mirası sayesinde bu alanda kendine sağlam bir temel oluşturmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir, Budapeşte ve Selanik gibi birçok şehirde yaşamış olması, onun perspektifini genişletmiş ve zenginleştirmiştir. Yaşı itibarıyla 2025 yılına geldiğinde 50 yaşına basacak olan Öney, bu deneyimiyle fikirlerine duyulan ilgiyi artırıyor.

Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci olarak aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllardır dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında deneyim kazanan Öney, Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarında muhabirlik ve köşe yazarlığı yaparak görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ayrıca, Politik Yol dergisi aracılığıyla siyasi gelişmeleri derinlemesine inceleyip analiz eden bir uzman olarak tanınıyor. Akadamik bilgi birikimi ve profesyonel deneyimi ile medya ve siyaset dünyasında etkili bir rol üstleniyor.