Sezin Öney, Gazeteci Ve Siyaset Bilimci

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Sezin Öney, 1975 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında mezun olduktan sonra, Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine ABD’de bulunan düşünce kuruluşlarında başladıktan sonra, 2007 senesinde Türkiye’ye geri döndü. Hürriyet ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarında dış politika muhabiri olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye’nin ilk siyasi analiz dergisi olan Politik Yol’u kurarak, siyasi alanda derin bir bilgi ve analiz sunmayı hedefledi.

UZMANLIK ALANLARI VE ETKİSİ

Öney, Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası ve popülizm konularında derinleşmiş bir uzmanlık geliştirdi. Medya ve akademi dünyasında tanınan bir isim olarak, görüşleri çeşitli kesimler tarafından takip ediliyor. Ailesinin akademik ve kültürel bir geçmişe sahip olması, Öney’in yaşamını ve kariyerini şekillendiren önemli bir etken. İstanbul, Ankara, İzmir, Budapeşte ve Selanik gibi çeşitli şehirlerde bulunmuş olan Öney, bu deneyimlerle zenginleşen bir perspektife sahip.

GÜNCEL YAŞAM VE GÖRÜŞLER

