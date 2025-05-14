Sezon Sonu Avrupa Takımları Merak Ediliyor

Liglerde SEZON SONUNA KISAA SÜRE KALDI

Liglerde sezonun sona ermesine az bir süre kaldı ve Avrupa kontenjanları merak edilmeye başlandı. Ziraat Türkiye Kupası finali ise Trabzonspor ve Galatasaray arasında yapılacak. Trabzonspor, Avrupa yolunda durumunu garanti altına almış mı? Galatasaray, ligi ilk iki içinde tamamlamasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkını elde etti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLURSA

Eğer Galatasaray şampiyon olursa, doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanacak. Galatasaray’ın kupayı alması durumunda, Avrupa Ligi’nde play-off şansı Süper Lig’de 3. olan takım için geçerli olacak.

TRABZONSPOR’UN AVRUPA ŞANSI

ZTK finalinde yer alan diğer takım Trabzonspor’un, kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi’nde play-off şansı bulunuyor. Eğer Trabzonspor, Avrupa’da mücadele etme hakkını kazanamazsa bile, gelecek sezonda Konferans Ligi’nde yer alacak. Ancak, Trabzonspor’un Avrupa’da varlık gösterebilmesi için Süper Lig’de en az 5. sırada yer alması gerektiği unutulmamalı. Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki durumu, Avrupa programının netleşmesine katkı sağlayacak.