SGK, 4C Maaşlarını Erken Yatıracak

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ BAYRAMI!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik önemli bir güncelleme yaptı. 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı sebebiyle, Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaş alan emekli ve hak sahiplerinin Haziran ayı ödemeleri erken yapılacak. SGK’dan yapılan resmi açıklamada, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” denildi.

MİLYONLARCA EMEKLİ KAFASINI RAHATLATTI

Artan yaşam maliyetleri ve bayram harcamaları nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, maaşların bayram öncesi erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyordu. SGK’nın bu kararı, özellikle bayram hazırlıkları yapan 4C emeklileri için büyük bir rahatlama sağladı. Kurum henüz diğer emekli grupları (4A ve 4B) için ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, memur maaşlarının da bayram öncesi erken ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Böylece bayram öncesi maddi sıkıntı içerisinde olan emeklilerin biraz daha rahat bir nefes alması sağlanabilir.