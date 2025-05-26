SgK Başvurularında 6 Ay Kuralı! Haksız Durumlar Oluşabiliyor

BAŞVURU SÜREÇLERİ KRİTİK BİR ADIMDIR

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan başvurular, birçok bireyin temel haklara ulaşma yolundaki en önemli ve kritik adımlardan biri sayılıyor. Ancak bu başvuruların hukuki süreçleri, sıkça yanlış anlamalara yol açabiliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun’un bilgi verdiği şekilde, başvuruların reddedilmesi veya cevapsız kalması durumunda, başvuru sahiplerinin dava açma süresi dikkat edilmesi gereken önemli bir dönem oluşturuyor. Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, SGK’ya yapılan başvuruların reddi ya da zımni red (cevapsızlık) hallerinde, başvuru sahiplerinin “menkul süresi” içinde dava açması gerektiğini vurguluyor.

YANITSIZ KALAN BAŞVURULARDAN DAVA AÇMA HAKKI

Bu belirlenen makul süre, Yargıtay tarafından toplamda 3+3 ay olarak belirlenmiş. İlk 3 aylık süre, SGK’nın başvurulara yanıt verme süresi olarak değerlendiriliyor. Eğer SGK bu süre içinde cevap vermezse, durum “zımni ret” olarak kabul ediliyor. Ardından gelen ikinci 3 aylık süre ise, bu zımni ret durumuna karşı dava açma hakkı tanıyor. Dolayısıyla, SGK’dan 6 ay içinde yanıt alamayan bir kişi, hukuki haklarını kaybetmemek için hızlı bir şekilde yargıya başvurmak zorunda kalıyor. Fakat bir çok kişi, SGK’nın cevapsız kalmasını “işlem yapılmadı” şeklinde değerlendirip, dava açma süresini kaçırabiliyor.

SÜRELERE DİKKAT ETMEK HAK KAYBINI ENGELLER

Oysaki Yargıtay’a göre SGK’nın 3 ay içinde yanıt vermemesi, cevapsızlık anlamına geliyor ve bu durum başvuru sahibinin dava açma hakkını tehlikeye sokabiliyor. Özgür Erdursun, SGK başvurularında sürelerin önemine vurgu yapıyor. Eğer SGK’dan gelen cevapsızlık, resmi olmayan ifadelerle karşılaşıldığında veya “değerlendiriliyor” denildiğinde, dava açma süresi geçmeden harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yasal süreleri aşmamak, hak kayıplarını önlemek açısından kritik bir durum taşıyor. Özellikle emeklilik, malullük veya hizmet tespiti gibi başvurularda, 3+3 aylık süreyi geçirmemek, bireylerin haklarını elde edebilmesi açısından büyük bir zorunluluk taşıyor. Unutulmamalı ki, “haklı olmak” her zaman “hak sahibi olmak” anlamına gelmiyor.