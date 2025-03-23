SGK Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihini Açıkladı

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı son dakika açıklamasıyla, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlaması dolayısıyla, ödemeler bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılacak.

İKRAMİYE MİKTARI GÜNCELLENECEK

Emekli bayram ikramiyesinin tutarının 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi planlanmıştı, ancak bu kararın Meclis’ten geçmesi gerekiyor. SGK’nın açıklamasında, “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını vurguladı. SGK’nın son duyurusuna göre, 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre ödemelerini alacak. Ödemeler, 24-28 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar faydalanabilecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemeden yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranında ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANACAK

SGK, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sıralı şekilde yapacak. Kesin takvim önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da, 24 Mart Pazartesi günü ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram hazırlıklarını daha kolay yapmalarına olanak tanıyacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği ifade edildi. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri şu şekilde:

– 17, 18, 19 olanlara 24 Mart

– 20, 21, 22 olanlara 25 Mart

– 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü ise 27 Mart olarak belirlendi. Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ise ödeme günü, Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.