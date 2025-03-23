SGK’dan Bayram İkramiyesi Tarihi Açıklaması

Emekli Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihleri

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı son dakika açıklamasıyla, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle, ödemeler bayramdan yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilecek.

İkramiye Tutarı ve Yüksekliği

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırılmıştı fakat bu kararın Meclis’ten geçmesi gerekiyor. SGK’nın açıklamasında, “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını belirtti. SGK’dan gelen son duyuruyla birlikte, 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tahsis numaralarına göre ödemelerini almaya başlayacak. Ödemelerin, 24-28 Mart haftası içinde tamamlanması planlanıyor.

Hangi Gruplar İkramiyeden Yararlanacak?

Ramazan Bayramı ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanabilecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemeden faydalanabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranında ikramiye alacak.

Ödeme Takvimi ve İşleyiş

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamına göre sırayla yapacak. Kesin takvim önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da, 24 Mart Pazartesi günü ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapmalarına olanak tanıyacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda; SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart.