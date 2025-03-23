SGK’dan Bayram İkramiyesi Tarihi Açıklandı

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi belirlenmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı son dakika açıklamasıyla 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlaması dolayısıyla, ödemeler bayram öncesinde yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI ARTACAK

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştı fakat bu kararın Meclis’ten onay alması gerekiyor. SGK’nın açıklamasında “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti. SGK’dan gelen duyuruya göre, 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre ödemelerini almaya başlayacak. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

Ramazan Bayramı ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanacak. Aynı zamanda şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemeden faydalanmakta. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranında ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ NE ŞEKİLDE İŞLEYECEK?

SGK, geçmiş yıllardakine benzer şekilde ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sıralı olarak gerçekleştirecek. Kesin takvim önümüzdeki günlerde paylaşılacak ancak 24 Mart’ta ödemelerin başlaması emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapmalarına olanak tanıyacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği ifade edildi. Buna göre SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri şöyle olacak: 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 26 Mart’ta. BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart’ta, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart’ta ödemelerini alacak.