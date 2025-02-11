SGK’dan Emekli Maaşı Farkı Açıklaması

EMEKLİLERİN FARK ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milyonlarca emekli, “maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen bu konuya ilişkin açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapıldı. SGK, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz” diyerek müjdeli haberi duyurdu.

ÖDEMELERİN TARİHİ

SGK’nın açıklamasına göre, emekli maaşı fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Emekliler ve hak sahipleri, bu tarihten itibaren fark tutarlarını, gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden alabilecekler.

ÖDEME DETAYLARI

Emekli maaşı fark ödemeleri, 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak ya da PTT şubelerinden çekilebilecek. Bu durum, emeklilerin finansal planlamasını daha rahat yapmalarına olanak tanıyacak.