SGK’dan İşsizlik Maaşında Yeni Düzenleme

SGK, İŞSİZLİK MAAŞINI KOLAYLAŞTIRDI

SGK, haksız yere işten çıkarılan bireylerin işsizlik maaşı almasını daha erişilebilir hale getiriyor. İşten çıkarılma kodunun arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile değiştirilebilmesi, haksız bir şekilde işten atılanların işsizlik maaşı alma sürecini kolaylaştıracak. Bu değişiklik, işten çıkarılma sebebinin işe girişte engel yaratmayacak şekilde düzeltilebilmesine imkan tanıyor.

İŞÇİLERİN HAKLARI KORUNUYOR

İsa Karakaş’ın açıklamalarında belirttiği gibi, “İşsizlik maaşı alabilir ve işe girmeniz kolaylaşmış olabilir.” dönüşümü, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işsizlik sigortası uygulamasında önemli bir yol katetmiş olduğunu gösteriyor. Geçmişte işten çıkarılma durumunda, özellikle haksız bir şekilde atılan işçiler, İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince “ahlak ve kurallara uymayan haller” sebebiyle işsizlik maaşı alamıyordu. Bu durum, iş arama sürecinde olumsuz bir etki yaratıyordu. Ancak artık bu uygulama değişiklik gösterdi.

ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Haksız yere işten çıkarılan birçok işçi, mahkemelere başvurmuştu. Başlangıçta belirsizlikle karşılaşan mahkemeler, şimdi işçilerin lehine kararlar almaya başladı. Mahkemelerin bu kararları sonrasında SGK, işten ayrılma nedenine dair uygulamasında değişikliğe gitme kararı aldı. İşvereniniz sizi haksız yere işten çıkardıysa ve arabulucu ya da mahkeme aracılığıyla kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı aldıysanız, arabuluculuk tutanağını SGK’ya sunarak işten çıkarılma kodunu değiştirebilirsiniz.

Bu durum, işsizlik maaşı almayı engelleyen ve yeni iş başvurularında zorluk çeken çalışanlar için önemli bir olanak sağlıyor. Geçmişte ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararınız sayesinde işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız mümkün hale gelebiliyor. Bu değişiklik, işsizlik maaşı şartlarını taşıyıp da alamayan çalışanlar için önemli bir adım oldu. Tüm çalışanlara hayırlı olsun.